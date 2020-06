La replica della IRCCS Troina alla nota della CISL FP

Comunicato Stampa IRCCS Troina

In merito alla nota della CISL FP si precisa quanto segue:

la redazione dell’atto aziendale dell’Istituto, ovvero l’importante strumento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della struttura, e la cui stesura è avvenuta nel perimetro delle linee guida della Regione, è stato approvato dal CdA già nel mese di febbraio di quest’anno. Nel documento adottato si è tenuto conto dell’obbligo stabilito dalla nuova Convenzione con la Regione in merito al meccanismo di nomina del nuovo Direttore Generale, e si è anche proceduto alla nuova riorganizzazione. L’emergenza sanitaria da Coronavirus, soprattutto nel nostro Istituto, ha però rallentato i vari procedimenti. Da alcuni giorni sono state riavviate proficuamente le interlocuzioni con l’Assessorato Regionale alla Salute per la nomina del nuovo Direttore Generale, e inoltre sono state ufficializzate le nomine legate al nuovo assetto organizzativo. Appare scorretto, inoltre, rapportare alcuni aspetti organizzativi alla situazione dei lavoratori in cassa integrazione. L’Istituto, infatti, sta facendo rientrare gradualmente tutti gli operatori avendo già definito tutte le misure necessarie per il triage dei ricoveri e altre azioni a tutela della salute dei pazienti e degli operatori, al fine di poter riaprire a giorni i servizi sanitari. Ciò consentirà la ripresa delle attività e il rientro di tutti quegli operatori attualmente in cassa integrazione. L’Istituto si propone, anche, di riprendere le attività il prima possibile, ma salvaguardando, si ribadisce, la salute e la sicurezza di pazienti ed operatori.