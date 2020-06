Intensa attività del gruppo politico “Per Aidone”.

COMUNCIATO STAMPA GRUPPO POLITICO “PER AIDONE”

A giorni presenteremo interpellanze sui temi rispetto ai quali si registra immobilismo e confusione:

– Randagismo;

– Mercato settimanale;

– Incarichi legali.

Naturalmente attendiamo gli ulteriori sviluppi della situazione economico-finanziaria, rispetto alla quale l’amministrazione comunale, senza fare null’altro, ha compiuto scelte gravi per Aidone.

Mai inseguiremo meschinità di ogni genere e non ci meravigliamo che l’asse delle denunce e dei tribunali si ricostruisce velocemente allorché si pensi di denigrare il Sindaco della nostra Amministrazione, al quale semmai come tutti i cittadini perbene noi imputiamo eccesso di zelo, passione e moralità. Intanto Enzo attende il Processo di Kafka.

Nei prossimi giorni, interloquiremo ad ogni livello per le questioni importanti per Aidone.

Svilupperemo presto gli altri temi (immagine di Aidone e Morgantina , realizzazione di opere pubbliche 2014-2019, ecc.)

Esprimiamo la soddisfazione per il fatto che il Pd, componente essenziale e non esaustiva della nostra coalizione civica, è impegnato nel contribuire alla celebrazione nella nostra cittadina del Congresso regionale del Pd, per il quale vi è gia’ naturale disponibilità del Comune e del Parco e nell’ambito del quale dovrebbero essere presenti Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Francesco Boccia, Peppe Provenzano e Antony Barbagallo.