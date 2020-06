E’ Enzo Monastero il nuovo presidente del Kiwanis Club di Enna

E’ Enzo Monastero il nuovo presidente del Kiwanis Club di Enna. A deciderlo è stata all’unanimità l’assemblea dei soci, convocata lo scorso 29 maggio in video conferenza. Prima del voto, il presidente uscente Michele Trimarchi ha illustrato ai presenti in video le attività del club anche in questo momento particolare. Il Kiwanis Club Enna in piena Pandemia, ha dato un contributo alla Pro Enna destinato ai bisognosi. Ha poi inoltre raccolto dai soci, che hanno risposto tutti, una cospicua somma destinata all’acquisto di dispositivi di sicurezza donati all’Ospedale di Enna e in special modo al reparto Covid 19. Dopodichè si è passati all’elezione del nuovo presidente e del direttivo per l’anno sociale 2020/2021.

All’unanimità è stato eletto presidente Enzo Monastero, che accettando la carica ha proposto il nuovo direttivo così formato:

– Presidente : Enzo Monastero

– Presidente Eletto: Luigi Timpanaro

– Vice presidente: Sebastiano Parisi

– Past Presidente: Michele Trimarchi

– Segretario: Piergiorgio Restivo

– Tesoriere: Rocco Marazzotta

– Consiglieri: Castoro Filippo, Di Pasquale Angelo, Gervasi Filippo,