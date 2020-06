Piazza Armerina – Il consiglio comunale si riunisce mercoledì 24. Procedure legate al dissesto e imu all’ODG

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 24 Giugno 2020, alle ore 18:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art.251 del D.lgs. 267/2000;

2. 2. Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto del 14-04-2020 relativamente ai servizi a domanda individuale di cui all’art. 251 del D.lgs. 267/2000;

3. 3. Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’Art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 – Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria e dei diritti d’istruttoria, relativi ai provvedimenti tecnici amministrativi di competenza del IV Settore Opere Pubbliche, Pianificazione e Governo del Territorio – Approvazione tabelle;

4. 4. IMU anno 2020 non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 Settembre 2020 ad esclusione degli immobili di categoria D.