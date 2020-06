Il Distretto turistico del Sudest di cui fa parte Piazza Armerina pronto ad intercettare un finanziamento di 600mila euro

Un bando relativo alla legge 77 del 2006 che prevede un finanziamento di 600mila euro per beni Unesco potrebbe essere un buon motivo per rinsaldare i rapporti tra i comuni del Consorzio Distretto turistico del Sudest, dove sarà necessario fra poco riprogettare l’intera governance in vista del temine del fine vita della società fra i comuni Unesco del Sud Est siciliano di cui fa anche parte Piazza Armerina. Il termine è quello del 31 dicembre 2020. Se ne è parlato ieri ieri pomeriggio nella stanza del sindaco di Scicli fra Corrado Bonfanti, sindaco di Noto e il primo cittadino di Scicli, Enzo Giannone, alla presenza degli assessori Caterina Riccotti, Emilia Arrabito e del capo di gabinetto del sindaco netino Paolo Patanè.