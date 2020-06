Mercato settimanale a Piazza Armerina, Confcommercio: costruttivo il dialogo con il sindaco

Il mercato settimanale del giovedì si svolgerà regolarmente a Piazza Armerina, pur nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020. È questo il risultato di una giornata di dialogo e confronto tra Confcommercio e il Sindaco Cammarata. «E’ questo lo spirito di collaborazione che più volte abbiamo evocato – dichiara il Presidente di Confcommercio Enna Maurizio Prestifilippo – Il confronto con il Sindaco Cammarata ci ha portati a trovare una ragionevole soluzione per la riapertura del mercato settimanale, a superare le innegabili difficoltà, a garantire il diritto al lavoro degli operatori, ad assicurare la loro incolumità e quella dei cittadini. Mi auguro che l’apertura al dialogo del Sindaco possa portare anche in futuro a concertare le scelte e cercare insieme le soluzioni alle varie problematiche che le imprese del nostro territorio vivono ogni giorno.

Ringrazio il Sindaco Cammarata per aver cercato con determinazione le soluzioni migliori da adottare per garantire la riapertura del mercato già da giovedì prossimo, concordandole con noi». Il mercato si svolgerà nel consueto sito, ma gli operatori dovranno osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte nell’ordinanza del Primo Cittadino: «E’ giusto imporre una rigidità nei comportamenti degli operatori e dei cittadini – sostiene Maurizio Prestifilippo – le misure di contenimento non devono essere viste come delle sterili imposizioni, ma come indispensabile condizione per evitare il contagio. Dobbiamo garantire il diritto al lavoro, ma abbiamo il dovere di pretendere che la nostra comunità sia preservata da ogni forma di pericolo».