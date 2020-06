Il 19 giugno, appuntamento con l’orientamento gratuito per le aspiranti matricole delle facoltà a numero chiuso.

La Dott.ssa Laura Chiarolanza, Direttrice del Centro Studi L. Giordano lancia una nuova iniziativa in favore delle aspiranti matricole delle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Scienze Infermieristiche, Biologia e Scienze motorie, che dovranno affrontare i test d’ammissione.

Venerdì 19 giugno alle ore 17.30, si terrà un webinar nel quale i partecipanti saranno messi a conoscenza della struttura dei test e delle materie sulle quali verteranno le prove. Saranno inoltre forniti suggerimenti utili alla preparazione e l’approccio ai test.

“E’ un’opportunità d’orientamento per i giovani” dichiara la Dott.ssa Chiarolanza che aggiunge “in questo anno speciale e senza dubbio segnante, dopo aver superato l’esame di maturità i giovani dovranno confrontarsi con la prima prova dell’età adulta il cui esito potrebbe essere determinante per il loro cammino futuro. In questo senso si immette il nostro webinar e la presentazione ufficiale del nostro Corso di preparazione ai Test d’Ammissione all’Università”

La relatrice del webinar sarà la Dott.ssa Marianna Raimo, Laureata con Lode in Scienze Biologiche, Dottore di Ricerca in Biochimica Cellulare, Docente di Scienze e Coordinatrice del Corso di preparazione ai Test Universitari, che dichiara “grazie ad una metodologia solida e perfezionata negli anni, abbiamo realizzato un percorso che fornisce allo studente gli strumenti e le competenze necessarie a superare i test di ammissione alle università. Un corso interamente online con docenti specializzati in ognuna delle materie trattate”.

Il workshop è gratuito e aperto tutti gli interessati previa registrazione a questo indirizzo