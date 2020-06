Top 10: La Rai riparte da Carlo Conti e il suo nuovo Show. Prima puntata domani 14 giugno

Da domenica 14 giugno va in onda su Rai1 il nuovo show di Carlo Conti, dal titolo Top Dieci, primo varietà inedito del post – pandemia. Trasmesso per 4 puntate, che dopo la serata di esordio vanno in onda di venerdì, è un nuovo format (originario della Norvegia) incentrato sulle classifiche, che vede sfidarsi due squadre composte da personaggi famosi. L’appuntamento è alle ore 21.25 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, più precisamente dallo studio allestito per La Corrida, che quest’anno non ha potuto svolgersi.

Come funziona Top Dieci

Al centro, come dicevamo, le classifiche inerenti gli argomenti più vari, dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla televisione alla cultura. Per esempio, le domande possono vertere sulle 10 canzoni che hanno venduto di più in un dato anno, le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani o i nomi più popolari dati ai bambini.

Questo il funzionamento della gara. Ogni classifica viene anticipata da una clip esplicativa sull’anno protagonista della domanda. Le due squadre sono invitate a individuare gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade e quella che al termine della puntata avrà totalizzato il maggior numero di punti sarà proclamata vincitrice del gioco.

Nel segno di un ritorno graduale alle consuetudini televisive, Top Dieci riporta il varietà in Rai ma al tempo stesso rispetta in modo rigoroso le norme di sicurezza dovute al Coronavirus. Per questo motivo, il pubblico in studio è assente e gli applausi sono registrati. È prevista anche l’adozione del distanziamento tra i partecipanti.

Le squadre della prima puntata di Top Dieci

I concorrenti cambiano a ogni puntata. Per il primo appuntamento, la prima squadra vede protagonisti l’attore e regista Christian De Sica, l’attrice e cantante Serena Autieri e il comico e regista Alessandro Siani. La seconda è invece formata dal conduttore Flavio Insinna, dall’attrice Maria Chiara Giannetta (nota per Don Matteo) e dal comico Nino Frassica.

Gli ospiti della prima puntata

Il cast vede anche due ospiti per serata, chiamati da Carlo Conti a svelare le classifiche della propria vita: tra queste, i dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della carriera. Per quanto riguarda la prima puntata, gli ospiti sono l’allenatore Roberto Mancini e il cantante Massimo Ranieri.

Il ruolo del pubblico

Gli spettatori non sono presenti in studio, ma chi segue il programma da casa avrà un ruolo particolare. I membri del pubblico sono infatti chiamati a creare le loro classifiche su un tema che verrà presentato a inizio puntata, il cui risultato verrà svelato alla fine: il 14 giugno, sarà loro chiesto “cosa è mancato di più nel periodo della quarantena”, una domanda cui è già possibile inviare la propria risposta tramite Twitter.

Fonte:Fanpage.it