Piazza Armerina – In pagamento borse di studio e contributi scolastici

Sono in pagamento le borse di studio a.s.2014-2015 e a.s. 2015-2016 e i contributi per i libri di testo scolastici a.s. 2017-2018.

I beneficiari possono verificare dall’elenco in allegato se il pagamento è avvenuto con bonifico sul Conto Corrente precedentemente comunicato o se deve essere riscosso presso la Banca CREVAL Agenzia Di Enna. Nel caso di riscossione per cassa è necessario presentarsi con il proprio documento d’identità in corso di validità e conoscere il numero del mandato e dell’ impegno associato.

L’elenco dei beneficiari sul sito del comune a questo indirizzo