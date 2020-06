Piazza Armerina – Convocato il consiglio comunale per il 18 giugno alle 18.00

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 18 Giugno 2020, alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare, via Cavour, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento Oneri di Urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi dell’art. 34 L.R.37/85 e ss.mm.ii.;

2) Risposta interrogazione prot. n. 3100 del 27 Gennaio 2020 presentata dai Conss. Arancio, Alberghina, Di Carlo, Falcone, Zagara.