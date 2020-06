La nuova PlayStation 5:promette velocità fulminee in grado di garantire caricamenti immediati

Finalmente Sony ha svelato il design della sua prossima console: questa è PlayStation 5. La nuova generazione videoludica dell’azienda giapponese arriverà alla fine di quest’anno con forme che si discostano fortemente rispetto alle attuali console, proponendo un look futuristico che sia nei colori che nel design provano a proporre qualcosa di completamente nuovo. Potrà piacere o non piacere, ma in ogni caso possiamo finalmente vedere quella che sarà la piattaforma in diretta competizione con Xbox Series X, l’altra console di nuova generazione in uscita questo autunno.

Come prevedibile dopo aver visto il controller – era stato svelato qualche mese fa da Sony – anche la console riprende le colorazioni bianca e nera con led azzurro, proponendo due versioni differenti: una classica dotata di lettore per dischi blu-ray e una digitale senza lettore fisico e che quindi potrà utilizzare solamente giochi scaricati dal PSN Store. All’interno della console, come già preannunciato dall’azienda, troveremo un processore 8 core AMD Zen 2 e una scheda grafica AMD RDNA 2 realizzata appositamente per la nuova console. La potenza totale di PlayStation 5 è pari a 10,28 teraflop.

Il vero punto chiave di PlayStation 5 sarà però l’SSD proprietario che promette velocità fulminee in grado di garantire caricamenti immediati in tutti i giochi. L’SSD fornirà 825 GB di spazio e una velocità di lettura pari a 5,5 GB al secondo. Ad accompagnare il lancio della console anche una serie di accessori: il controller DualSense dotato di feedback aptico e trigger adattivi, una videocamera ad alta definizione, un telecomando e delle cuffie pensate per la nuova tecnologia di audio tridimensionale.

Durante l’evento di annuncio della console, Sony ha anche annunciato quelli che saranno i primi giochi ad arrivare per la futura console di nuova generazione. Si parla di titoli come Gran Turismo 7, Horizon 2, Resident Evil 8, Ratchet & Clank e Ghostwire: Tokyo. Ci sarà anche Grand Theft Auto V, che a distanza di due generazioni dalla sua uscita originale – avvenuta su PlayStation 3 e Xbox 360 – sarà disponibile anche su PlayStation 5. La console non ha ancora una data di uscita definita, ma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, durante il periodo autunnale.

Fonte: Fanpage.it