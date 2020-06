Piazza Armerina – E’ probabile che non vi siano contagiati da covid19 tra i positivi ai test sierologici

Sembrerebbe si sia trattato di alcuni casi di falsi positivi al covid19 quelli registrati nei giorni scorsi a Piazza Armerina. Il condizionale è d’obbligo visto che ancora mancano gli esiti definitivi di alcuni tamponi, sebbene il quadro clinico dei soggetti faccia pensare ad una possibile negatività.

In base agli esami sierologici della Protezione Civile mercoledì erano stati individuati due soggetti potenzialmente positivi e il sindaco Nino Cammarata era intervenuto sospendendo il mercato del giovedì il cui svolgimento la settimana precedente era stato criticato da molti cittadini. Il titolare di una bar ci aveva contattato facendoci notare come per la loro attività fossero richieste una serie di misure molto limitanti e penalizzanti mentre per il mercato si era permesso che la gente si assiepasse intorno alle bancarelle senza alcuna precauzione. Rimane comunque un buon segno il fatto in tutta la provincia, già da diverse settimane, ormai lo zero accompagni i rapporti sui contagi da covid19