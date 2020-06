Elezioni amministrative in Sicilia il 4 e 5 ottobre, ballottaggi il 18

Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Bernardette Grasso ha deciso di far svolgere le elezioni amministrative in 62 Comuni dell’Isola il 4 e il 5 ottobre. Le urne resteranno aperte due giorni, domenica dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 14. I ballottaggi sono fissati per il 18 ottobre. In provincia di Enna i comuni coinvolti sono:Enna, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera.