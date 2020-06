Bollette della luce, uno sconto per tre mesi previsto dal decreto Rilancio

Tra le misure previste dal decreto Rilancio c’è anche lo sconto sulle bollette della luce per le piccole attività commerciali e produttive.L’agevolazione sarà applicata automaticamente, quindi chi ne ha il diritto la ritroverà direttamente in bolletta. 3,7 milioni di piccole e medie imprese potranno concretamente beneficiare tra maggio e luglio come sostegno all’attività economica duramente compromessa dall’emergenza Covid. Lo sconto varia dai tredici euro per un piccolo studio privato ai 220 euro per un ristorante.

Lo sconto in bolletta riguarda le utenze non domestiche connesse in bassa tensione e verrà applicato alla parte fissa della bolletta che non dipende dai consumi e che deve essere sostenuta in ogni caso, anche se l’esercizio rimane chiuso e non ci sono consumi effettivi.

