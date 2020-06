“Punti di incontro” un brano del rapper piazzese Simone Minacapelli che parla di valori.

Nel panorama musicale piazzese c’è da segnalare l’uscita di un brano, con relativo video postato su Youtube, di Simone Minacapelli dal titolo “Punti di incontro”. Il testo del brano racchiude una serie di riflessioni lontane dallo stereotipo del cantante rap provocatorio, contestatore, maledetto. Simone parla in positivo ed esalta alcuni atteggiamenti da utilizzare per affrontare la vita e realizzare i propri obiettivi. La necessità di credere in se stessi, di stare lontano dalle droghe, di essere tenaci sono per lui strumenti indispensabili e la codifica musicale delle sue idee sembra voler tendere a influenzare chi vive distrattamente in una vita, così come lui la definisce, asintomatica.

Non sono un grande fan della musica Rap ma se i messaggi che vengono veicolati attraverso tale forma espressiva vanno in questa direzione e possono essere più facilmente decodificati dai giovani ben vengano i brani come “Punti di incontro” di Simone Minacapelli.

Nicola Lo Iacono