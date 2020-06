Milano – Visita virtuale guidata alla Villa romana del Casale. Costo 5 euro.

Non sappiamo se le visite virtuali guidate alla Villa romana del Casale proposte dal sito Milanoguida.com siano più o meno autorizzate dalla direzione del Parco Archeologico di Piazza Armerina ma è interessante notare come qualcuno abbia deciso di sfruttare attraverso il web i beni culturali italiani e come in realtà non esista una proposta analoga proveniente da chi questi beni li gestisce. Nel caso di Milanoguida il costo del “biglietto” è in realtà una libera donazione che va dai 5 ai 25 euro ma rimane pur sempre un modo di incassare denaro utilizzando un bene pubblico.

Milanoguida promette ai visitatori virtuali anche la possibilità di colloquiare con la guida e porre domande. Nella pagina , dove presenta il sito archeologico e alcune fotografie della Villa, è possibile prenotare la visita per il 9 luglio, il 28 luglio o il 2 agosto.

Attendiamo dalla direzione del Parco indicazioni per sapere se l’iniziativa è stata autorizzata o se rientra nelle libere attività che si possono svolgere coinvolgendo beni pubblici di interesse culturale.

QUESTA LA PAGINA (CLICCA QUI)