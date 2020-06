L’On. Luisa Lantieri incontra Musumeci: “un commissario per la messa in sicurezza delle strade provinciali”

L’on Luisa Lantieri ha incontrato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’Assessore Ruggero Razza da cui era stata invitata ad Agira, ex zona rossa, e a Leonforte per una serie di incontri con le istituzioni locali. Occasione quest’ultima per fare il punto sulla situazione .

“La nostra Provincia – ha dichiarato l’on. Lantieri – è stata pesantemente colpita dall’emergenza Covid-19 ed è necessario affrontare non solo il problema del futuro assetto sanitario e ospedaliero ma anche quello del rilancio economico. E’ necessario un intervento immediato e deciso a favore delle aziende e un piano infrastrutturale in grado di colmare ritardi fisiologici che non ci hanno mai consentito di sfruttare l’effettivo potenziale economico derivante dalla capacità innovativa e alla laboriosità dei nostri imprenditori.

Tra gli investimenti infrastrutturali necessari vanno innanzitutto annoverati quelli relativi alla viabilità, che oltre dalle aziende sono attesi anche da tutti i cittadini.”

Di questo – continua l’On. Lantieri – ho parlato con il presidente Musumeci che è intenzionato a chiedere al Governo Nazionale la nomina di un commissario al quale affidare il compito della messa in sicurezza delle strade della nostra provincia la cui manutenzione, non essendo di competenza regionale ma provinciale, è stata scarsamente effettuata a causa della diminuzione di trasferimenti agli enti locali che ha lasciato vuoti i capitoli di spesa relativi agli interventi sulla rete viaria. Ritengo che l’iniziativa del Presidente Musumeci sia perfettamente condivisibile e vada nella giusta direzione al fine di risolvere un problema di grande importanza per la nostra collettività.

Segnalo anche che in relazione alla viabilità provinciale è stato approvato il piano triennale della opere pubbliche del Libero Consorzio che prevede diversi interventi sulla rete viaria. Il reperimento delle risorse economiche a finanziamento del piano sarà uno dei principali obiettivi del mio lavoro e del mio impegno nei prossimi mesi.

Bisogna sottolineare anche che gli enti locali hanno un’ulteriore problematica da risolvere legata alla carenza di personale tecnico. Un altro argomento sul quale la politica dovrà spendere energie per adeguare gli uffici alle necessità del territorio”

“Per la disponibilità che mi è stata dimostrata – conclude l’on. Luisa Lantieri – voglio ringraziare sia il Presidente della Regione Nello Musumeci che l’assessore alla Sanità Ruggero Razza. Ho anche avuto la possibilità di incontrare il sindaco di Agira Maria Greco con cui ho condiviso la proposta di creare nella sua cittadina una scuola anti-covid dove formare personale adeguato ad affrontare le emergenze in caso di ritorno di crisi pandemiche”

Nicola Lo Iacono