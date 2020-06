Agira e Leonforte: da FI, Udc, Fratelli D’ Italia e Diventerà Bellissima gratitudine per visita di Musumeci

“Esprimo per domani il vivo compiacimento per la visita istituzione del Presidente della Regione Nello Musumeci ad Agira e Leonforte, il Presidente che ha sempre dimostrato una particolare attenzione per le aree interne della Sicilia, in compagnia dall’ assessore alla salute Razza avrà modo di visitare due centri che sono stati duramente colpiti dalla recente pandemia, Agira per il numero dei contagi, Leonforte dove il presidio ospedaliero ha rappresentato un importante punto di riferimento di assistenza, l’ occasione sarà gradita per conoscere eventuali criticità e problematiche del territorio, un grazie al presidente Musumeci per la visita istituzionale e l’ attenzione che il governo regionale di Centrodestra avrà sicuramente nei confronti delle due comunità”.

Lo rende noto il commissario provinciale dell’ Udc Andrea Maggio.” Il Presidente Nello Musumeci – ha dichiarato Lorena Pignato coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima – continua a dimostrare la sua attenzione nei confronti dei territori colpiti maggiormente dall’emergenza Covid-19. Lo testimonia la visita che si terrà domani nei comuni di Agira e Leonforte, in occasione delle quali incontrerà, insieme all’assessore regionale alla Salute, le istituzioni locali, da coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima non posso fare altro che ringraziare il Presidente per il lavoro svolto con perseveranza e senza sosta dall’inizio della emergenza grazie al quale si sono ottenuti risultati eccellenti nel porre un argine nella diffusione del contagio in Sicilia”. Soddisfazione per la visita di Musumeci è stata espressa anche al Commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione e da parte del sindaco di Leonforte Carmelo Barbera di Fratelli d’ Italia.