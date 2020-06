Piazza Armerina – Ristoranti e pizzerie perfettamente sicuri. Ritorna il rito del sabato sera.

L’esperienza e la professionalità dei nostri ristoratori ci consente di poter stare tranquilli e di goderci il sabato sera esattamente come facevamo prima che le regole anti-covid19 entrassero a far parte della nostra vita quotidiana. Ho personalmente accertato che ristoranti di grande esperienza come Al Ritrovo della famiglia Palermo e Al Teatro della famiglia Barbarotto siano stati capaci di riorganizzare il loro lavoro mettendo i propri clienti nelle condizioni di godersi in tutta tranquillità qualche ora con gli amici nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e in massima sicurezza.

Già da sabato scorso diverse persone si sono recate nei locali più frequentati della città per gustarne le loro rinomate specialità. Riprende dunque quel rito del sabato sera che in questo momento rappresenta una sorta di indice di ritorno alla normalità. Ovviamente sono stati ridotti i tavoli e i gestori dei locali fanno sapere che il sabato diventa ancora più importante prenotare la cena. I locali son comunque aperti, con modalità diverse, tutti i giorni.

La ripresa passa anche dal ritorno dei turisti che speriamo, attratti anche dal basso indice di contagio registrato in Sicilia, possano arrivare numerosi. A soffrire restano infatti i proprietari dei B&B e tutto l’indotto legato al turismo.

Nicola Lo Iacono