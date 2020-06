Lo zafferano è il segreto per un’abbronzatura perfetta: i consigli per assumerlo nel modo giusto

L’estate si avvicina ed è arrivato il momento di pensare all’abbronzatura. Quest’anno sarà un tantino diverso dai precedenti, visto che, tra restrizioni e obbligo di prenotare il posto in spiaggia, di certo si ridurranno le giornate passate al mare. Sarebbe bene, dunque, attrezzarsi e adottare una serie di piccoli trucchi per mantenere il più possibile la propria carnagione scura. A tal proposito, in pochi sanno che lo zafferanno è un toccasana per l’abbronzatura. Si tratta di una spezia dalle incredibili qualità antiossidanti e antinfiammatorie, capace di limitare comparsa di rughe e segni del tempo e di rendere la pelle perfettamente dorata ed elastica. L’unico piccolo “inconveniente”? Il suo prezzo non è propriamente economico. Ecco tutti i consigli per assumerlo e per vedere risultati sorprendenti in poco tempo.

L’effetto dello zafferano sulla pelle

Lo zafferano è un ottimo alleato per la salute e non solo perché migliora l’umore e perché allevia i dolori mestruali, ha anche degli incredibili benefici sulla pelle. È ricco di antiossidanti, vitamina C, minerali, ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche e soprattutto contiene due tipi potenti di carotenoidi, crocin e crocetin. Mangiarne in quantità, dunque, permette di abbronzarsi meglio e di più, anche se è importante chiarire in che modo funzionano queste sostanze. I carotenoidi non stimolano la produzione di melanina come si è sempre pensato, piuttosto donano una colorazione arancio giallastra alla pelle. Una volta che non vengono più assunti, l’effetto scopare. Non si tratta quindi di una vera e propria abbronzatura ma piuttosto di carotenodermia.

La maschera viso per un colorito invidiabile

Il motivo per cui è consigliabile consumare carotenoidi quando ci si espone al sole? Proteggono la pelle dall’invecchiamento, facendola rimanere elastica e sana. I carotenoidi contrastano la produzione di radicali liberi, limitando la comparsa di danni, rughe e segni del tempo. Un trucco perfetto per mantenere un colorito uniforme e luminoso a lungo? Fare una maschera a base di zafferano e papaya prima di esposti al sole, si rivelerà super efficace per prevenire macchie cutanee e imperfezioni. Dopo averla lasciata in posa per 15 minuti, si avrà un viso elastico, liscio e libero da tutte le cellule morte

Fonte : Fanpage.it