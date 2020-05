Viabilità provinciale – L’on. Luisa Lantieri: “lavori sulla ss290. A giugno verranno completati”

“Sono stata ieri ad effettuare un sopralluogo presso la SS290. Già nell’ottobre 2017, su segnalazione del consigliere comunale, oggi Vicesindaco Calogero La Valle, avevamo iniziato ad affrontare la problematica attinente a questo tratto stradale rispetto alla quale la regione non riusciva a realizzare i lavori. Abbiamo coinvolto l’ANAS grazie alla quale il lavori saranno ultimati e consegnati a Giungo 2020. Sono stati effettuati lavori di ancoraggio delle pareti rocciose per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Ciò consentirà ai cittadini di Cacchiamo e Calascibetta di raggiungere molto più agevolmente i loro Paesi costretti, invece negli ultimi anni, ad effettuare un giro molto più lungo e pericoloso . Ringrazio il Dirigente Generale Mele e l’ingegnere responsabile dei lavori per l’intervento effettuato”. A dichiararlo l’On .Luisa Lantieri