Valguarnera – L’intervento del sindaco Francesca Draià nell’ultimo consiglio comunale

L’intervento del sindaco Francesca Draià nell’ultimo consiglio comunale

Sig. Presidente, egregi Consiglieri, gentile pubblico che ci segue in diretta streaming, voglio ringraziarvi tutti, per quello che avete fatto in questi 5 anni ma soprattutto in questi ultimi mesi tra l’altro molto difficili, complicati a causa della pandemia del Covid 19. Mesi che dovevano vederci impegnati in altro ma purtroppo le pandemie non si programmano e arrivano come in questo caso all’improvviso.

Sicuramente oggi non ci sarebbe stato un consiglio comunale, ma il destino ha voluto che continuassi a fare il Sindaco ancora per qualche mese, ed oggi che ci siamo lasciati alle spalle la fase 1della pandemia non potevo non intervenire.

Dal 04 Marzo abbiamo vissuto un incubo, ma grazie all’aiuto di tanti e dell’intera comunità siamo riusciti egregiamente a contrastare e superare l’emergenza.

Purtroppo l’emergenza però non è riuscita a placare la Rabbia di alcuni Consiglieri Comunali, che non si fermano davanti a nulla accusando ormai come di routine il Sindaco.

Prima di entrare nel merito di alcune considerazioni politiche, è doveroso Ringraziare e Augurare un buon Pensionamento ai tre dipendenti storici che sono andati in Pensione Silvana Arena, Pippo Trovato e Menzo Salvina.

Grazie a tutti coloro che durante la fase 1 dell’emergenza hanno lavorato senza sosta e mi riferisco a tutto il Comando della Polizia Municipale e al Comando dei carabinieri di Valguarnera,

Grazie ai Dipendenti dei Servizi Sociali per il lavoro svolto,

Grazie ai Dipendenti che hanno continuato a lavorare anche in modalità diverse dalle solite garantendo i servizi alla comunità

Grazie ai Volontari dell’associazione Sicilia Emergenza, Pantere Verdi, Avis e Golem

Grazie a tutte le associazioni che in questi mesi hanno aiutato le tante famiglie in difficoltà

Grazie ai cittadini che in totale anonimato hanno fatto beneficienza

Grazie ai medici

Grazie a tutta la Comunità

Grazie alla mia squadra di governo per avermi supportato e per essersi spesi in prima persona nell’affrontare l’emergenza con tutte le difficoltà del caso.

Grazie ai consiglieri comunali che ancora oggi mi sono a fianco;

Grazie anche ai consiglieri di opposizione

Un grazie è doveroso Rivolgerlo a sua Eccellenza il Prefetto e i suoi collaboratori, per essere stati senpre disponibili e avermi supportato e essermi stata vicina nei momenti di difficoltà, colgo l’occasione per scusarmi se anche in momenti come questi è stata interpellata per beghe politiche di bassissimo spessore.

A tutti davvero grazie di cuore, non avrei mai pensato che a fine mandato mi sarei trovata a gestire una tragedia di tale gravità e portata.

Abbiamo gestito la Fase 1 lasciatemelo dire egregiamente, con pochissimi atti monocratici del Sindaco pur potendolo fare nella totalità perché previsti dalla normativa di riferimento.

Siamo gia alla fase 2 di gestione della crisi dovuta al Covid-19, ovvero alla fase di progettare la ripresa socio-economica della nostra comunità.

La scelta che abbiamo fatto sin dall’inizio, e che continueremo a portare avanti, è stata quella di attenerci rigorosamente alle disposizioni sanitarie e amministrative ai diversi livelli competenti affinchè si sviluppasse una gestione coerente e coordinata dell’emergenza. Credo occorra proseguire su questa strada se vogliamo uscire dalla criticità e avviarci con fiducia sulla strada della ripresa.

Soprattutto in questa “Fase 2” dobbiamo operare, sempre nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità che innanzitutto la legge ci attribuisce, con metodo e buon senso.

Per prima cosa, quindi, non rischiamo di vanificare tutti i sacrifici che sin qui abbiamo fatto perchè se per superficialità, negligenza o anche necessità commettiamo degli errori e si dovesse riacutizzare l’emergenza-contagio, allora davvero rischieremo il collasso generale con tutte le conseguenze che potere immaginare. Quindi dico a tutti di non abbassare la guardia e di continuare ad attenerci rigorosamente alle norme che tutti conosciamo per evitare il contagio del covid-19.

Detto questo passiamo al metodo con cui dobbiamo lavorare per rimettere in moto la macchina consapevoli del fatto che occorreranno tempo, pazienza e ancora sacrifici. Se lo facciamo insieme, animati da buona volontà, spirito solidaristico e un pizzico di ottimismo che è assolutamente necessario, sono convinta che ne usciremo bene riuscendo anche a trasformare le criticità in nuove opportunità.

Nelle prossime settimane ci aspetta l’approvazione del bilancio di previsione, che sicuramente ed inevitabilmente risentirà di questa emergenza, sempre nel limite delle nostre economie e delle risorse disponibili, alle sopravvenute esigenze della popolazione, delle imprese e associazioni.

Mi auguro che il consiglio contribuirà fattivamente con proposte concrete per la comunità.

Nei prossimi giorni invierò la relazione di Fine Mandato al Presidente, e in quell’occasione avrò modo di rispondere alle accuse, le solite e le stesse da 5 anni dei consiglieri di opposizione, e di ringraziare tutti coloro che in questi 5 anni hanno fatto parte di questa amministrazione presenti e passati.

Sono sempre più convinta che in politica bisogna metterci sempre la faccia e bisogna e soprattutto essere coerenti con sè stessi e con le azioni, e a chi pensa che il Sindaco è preoccupato per i numeri rispondo rigetto l’accusa e la rimandando al mittente.

La scrivente è stanca ma serena, non ha nessuna preoccupazione anzi, continuerà con tenacia, trasparenza ma soprattutto impegno a governare insieme a tutti i cittadini, consiglieri e assessori, per far si che la strada del cambiamento intrapreso possa essere portato avanti e non interrotto.

Il Sindaco