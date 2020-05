Valguarnera – Il consigliere Alessi abbandona il gruppo “Diventerà Bellissima”. “Rispettiamo la decisione ma non la condividiamo”

<COMUNICATO STAMPA DEL Coordinamento Comunale di Diventerà Bellissima>

Prendiamo atto delle dichiarazioni del consigliere Cristofero Alessi, rilasciate durante la seduta del Consiglio Comunale di giorno 22/05/2020, nelle quali ha manifestato la volontà di abbandonare il movimento politico “Diventerà Bellissima”. Una decisione che ci sentiamo di rispettare, pur non condividendone i modi, i tempi ed i contenuti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare Alessi per aver dato voce alle nostre proposte in Consiglio Comunale, frutto di un grande lavoro di squadra. Lo ringraziamo per essersi battuto strenuamente, insieme a noi, per la questione relativa al “Poliambulatorio” perché, senza la mozione a sua firma, voluta fortemente per il bene dei cittadini, non sarebbe mai passata; per avere presentato la mozione che istituisce un Albo degli avvocati Comunali, a tutela dell’Ente e dei professionisti locali; per avere votato per l’approvazione della delibera che istituirà il “Piano Comunale di Azione per l’Energia Sostenibile”, guardando al futuro e alla tutela dell’ambiente del nostro paese; per essere stato sempre un fervido sostenitore dell’azione politica per la redazione del consolidato, delle stabilizzazioni del personale precario, del bilancio, degli strumenti di programmazione (non ultima la delibera di giunta recente, per il piano emergenza e Covid-19) e per tutte le iniziative di cui si è reso protagonista, con l’apporto sincero e condiviso da parte di tutto il Movimento “Diventerà Bellissima”.

La sua decisione, motivata con la ricerca di maggiore autonomia e indipendenza, ci rammarica proprio perché non collima con il nostro modo di pensare la politica, come fonte di inclusione e frutto di scelte sempre condivise, moderate e democratiche. Capiamo, invece, che probabilmente il passaggio politico generato con la Lega, caldeggiato tanto dal Governo Regionale quanto da quello cittadino, sia stato “indigesto” e non ha fatto piacere al Consigliere Alessi e lo rispettiamo.

Auguriamo, in ogni caso, al consigliere Alessi un futuro politico roseo e prospero di soddisfazioni, sperando che la “ricerca delle sue radici” non sia vana e non si smarrisca nei meandri di compagini che antepongono il successo personale al bene della collettività. Vogliamo chiudere con una bellissima frase di Alessandro Manzoni che scrisse ne “I Promessi Sposi” e che sintetizza con esattezza il nostro pensiero: ” La vita non è destinata ad essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto”.

Il Coordinamento Comunale di Diventerà Bellissima.