Piazza Armerina – Consiglio comunale: il microfono rimane aperto e cattura un commento piccante del presidente Incalcaterra

Nell’ultimo consiglio comunale di Piazza Armerina , trasmesso in diretta streaming, si è verificato un episodio che sta facendo discutere, e non poco, la città: questa volta al centro del ciclone è finito il Presidente del Consiglio Comunale , Marco Incalcaterra che, commentando un intervento del consigliere Concetto Arancio, lo avrebbe definito maestro di una materia quantomeno insolita. Un fuori onda può capitare a tutti, ricordiamo quelli mitici di Emilio Fede che ancora oggi “fanno scuola”. Il problema è che a Piazza Armerina, come al solito, il clima è arroventato e ogni occasione è buona per dare vita a mitici duelli a colpi di post su Facebook che , come sapete, è un buono strumento di comunicazione ma che speso viene usato solo come mezzo di propaganda.

Da quello che abbiamo potuto sentire in effetti il Presidente Incalcaterra sembra non andarci leggero commentando le richieste del consigliere Arancio e forse chiedere scusa sarebbe corretto, tenuto conto del ruolo di prestigio che ricopre. Dall’altra parte il consigliere Concetto Arancio potrebbe anche valutare il fatto che che in generale spesso gli atteggiamenti dell’opposizione possono rendere nervoso chi è costretto a dovere affrontare compiti che lo espongono a numerose responsabilità.

La politica piazzese non si farà certo ammansire da questi paterni consigli, presa com’è dal mostrare muscoli, cercare vittime e organizzare sfide all’ok Corral; ma forse un po’ meno desiderio da parte di tutti di salire in cattedra diminuirebbe la possibilità di diventare maestri di quella materia individuata dal presidente Incalcaterra.