Sicilia: inizio settimana anticiclonico ma da martedì temperature in calo e variabilità

Sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra isola, sono presenti condizioni di tempo stabile ed in gran parte soleggiato con temperature in linea o poco al di sopra delle medie del periodo, specie nei valori diurni, per merito dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre che, nel corso dei prossimi giorni, tenderà a portare i suoi massimi in prossimità delle isole Britanniche, lasciando esposte le regioni centro-meridionali ad un flusso di correnti relativamente fredde e debolmente instabili provenienti dai Balcani.

Fra martedì e mercoledì assisteremo quindi ad un generale calo delle temperature, che si porteranno su valori inferiori alle medie stagionali, in un contesto di generale variabilità seppur con scarsi fenomeni.

Tendenza meteo Piazza Armerina

Saranno delle giornate nuvolose, con temperature in netto calo. Temperature massime che oscillano tra i 21-24°C mentre le minime tra i 10-5°C