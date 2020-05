Weekend in Sicilia: arriva l’anticiclone delle Azzorre con tanto SOLE e clima gradevole

Nel corso dei prossimi giorni, si assisterà ad una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche per merito di una graduale espansione, da ovest, dell‘anticiclone delle Azzorre e al contempo al definitivo allontanamento verso levante dellacircolazione depressionaria responsabile della fase di tempo moderatamente instabile e relativamente fresco di questi giorni.

Sarà un ritorno in grande stile dell’anticiclone tipico dell‘estate mediterranea, il quale, oltre a garantire condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, favorirà un graduale incremento termico, che non avrà comunque nulla a che fare con i valori record registrati nello scorso fine settimana, trattandosi di una struttura anticiclonica di natura sub-tropicale oceanica, a differenza di quello africano che è di natura sub-tropicale continentale.

Scendiamo quindi nel dettaglio, e scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo nel corso di questo fine settimana.

Tempo previsto per venerdì 22 maggio

In mattinata, su gran parte della nostra isola, avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche nube in più lungo il settore settentrionale della Sicilia.

Nel corso delle ore centrali del giorno, in particolar modo lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, si assisterà ad un parziale aumento della nuvolosità, per lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna, con la possibilità di qualche isolato fenomeno di debole intensità, con tendenza, in serata, ad una generale attenuazione della nuvolosità ovunque.

I venti saranno deboli di direzione variabile, o a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari in genere poco mossi.

Temperature in graduale e generale aumento.

Tempo previsto per sabato 23 maggio

Giornata, che fin dal mattino e per gran parte del giorno, si presenterà con condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche isolato annuvolamento, lungo le aree interne, durante le ore centrali del giorno, in dissolvimento nel corso della serata.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza, specie al pomeriggio, lungo le aree costiere.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per domenica 24 maggio

Condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque per buona parte della giornata, salvo la formazione, durante le ore centrali del giorno, di qualche isolata formazione nuvolosa, specie lungo le aree interne, in dissolvimento serale.

I venti in prevalenza saranno deboli di direzione variabile, con brezze lungo le aree costiere, specie durante le ore centrali e pomeridiane del giorno.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento, con valori che si porteranno di poco al di sopra delle medie stagionali.

