L’on. Luisa Lantieri incontra il Direttore regionale dell’ANAS per discutere della viabilità ennese

Delle criticità relative alla rete viaria regionale delle provincie di Enna e Agrigento si è parlato ieri in una riunione a Palermo alla quale hanno partecipato per l’ANAS il Direttore ingegnere Valerio Mele, per la provincia di Enna l’On. Luisa Lantieri e per quella di Agrigento l’On. Michele Catanzaro. ” Abbiamo evidenziato – commenta a conclusione dell’incontro l’On. Lantieri – le criticità attinenti alla viabilità, ciascuno per la propria aria territoriale. Nel corso di alcuni incontri che si erano tenuti nel mese di Febbraio avevamo chiarito quale dovessero essere gli interventi sulla rete viaria al fine di evitare che la Provincia di Enna restasse isolata. Dopo il lockdown per il covid 19 la riunione di oggi è servita per fare il punto della situazione”.

“Abbiamo parlato della SP4 – continua l’on Luisa Lantieri” – della quale mi occupo sin dal 2008, quando ricoprivo la carica di Vice presidente delle provincia di Enna. Nel corso della discussione abbiamo anche affrontato i problemi relativi alla SS117 bis e alla A19″.

” Sono davvero soddisfatta del lavoro che stiamo svolgendo – afferma in conclusione l’On Lantieri – in collaborazione con l’ANAS. Avendo avuto modo di constatare i fatti legati all’avanzamento dei lavori e alle varie progettualità tengo a precisare che chi ritiene che i ritardi nella consegna dei lavori, come ad esempio il caso delle Nord-Sud, siano da imputare all’ANAS commette un errore di valutazione. Nel caso specifico della “Due Mari” il ritardo è stato causato dalle imprese che hanno ottenuto gli appalti e da alcune lungaggini burocratiche; l’ingegnere Mele mi ha comunque rassicurata sulla apertura della NORD-SUD, per i tratti completati, nel mese di Giugno. Per quanto attiene alla SS290, Petralia Sottana- Enna, lunedì mi recherò con con l’ingegnere responsabile dei lavori sul tratto di strada interessato per effettuare un sopralluogo.