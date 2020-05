Calcio a 5: si conclude ufficialmente il primo Campionato Nazionale della Gear di Piazza Armerina

Ieri il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato il termine definitivo dei campionati LND a seguito della pandemia legata al Covid 19. Entro il 25 maggio arriveranno anche i verdetti ufficiali relativi a promozioni, retrocessioni e permanenze nelle varie categorie. Il Direttore Generale, Eddy Festone, analizza così la notizia del consiglio federale e traccia il bilancio sul campionato appena concluso.

“La notizia era oramai nell’aria – afferma Festone – da tempo e come ho già detto più volte era inevitabile questo epilogo, adesso attendiamo i verdetti e le classifiche ufficiali. Sicuramente la nostra prima stagione nel campionato nazionale non può che considerarsi più che positiva, siamo stati sempre presenti nelle posizioni di vertice della classifica e abbiamo centrato l’obiettivo di inizio stagione rappresentato da un piazzamento in zona playoff. Il rammarico per non aver potuto disputare la fase più importante del campionato è grande ma purtroppo è andata così”.

“Stiamo già lavorando – conclude Eddy Festone – alla prossima stagione, non abbiamo intenzione di buttare al vento i sacrifici fatti in questi sette anni di attività. Stiamo anche valutando le diverse opportunità ma per il momento non posso e non voglio sbilanciarmi. I nostri sostenitori possono comunque stare tranquilli faremo tutto il possibile, come abbiamo sempre fatto, per mantenere il nostro club e la nostra città ai massimi livelli”.



Ti piace? Condividi la notizia