Meteo – Caldo al capolinea: in arrivo correnti fresche atlantiche e locale instabilità

In questi giorni la Sicilia ha sperimentato temperature record per merito di un’ondata di calore che passerà alla storia come la più intensa mai registratasi a maggio da quando esistono le rilevazioni.

Nel corso dei prossimi giorni, la struttura depressionaria responsabile del rischiamo caldo che ci ha interessati, tenderà a portarsi verso le nostre regioni favorendo, al contempo l’allontanamento verso la penisola Ellenica ed il Mediterraneo orientale, del promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale,

Tale movimento sancirà la definitiva fine del caldo africano con l’ingresso di correnti più fresche atlantiche che, oltre a ripulire i nostri cieli dal pulviscolo sahariano, apporteranno inoltre locali condizioni di instabilità specie tra la giornata di martedì e mercoledì; ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo per l’avvio della settimana.

