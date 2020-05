Le disposizioni per le funzioni religiose emanate dal Vescovo di Piazza Armerina Mons. Rosario Gisana

Così come informa il sito internet della Dicocesi di Piazza Armerina lo scorso 7 maggio è stato emanato un protocollo d’intesa a firma congiunta del Ministero dell’Interno e della Conferenza Episcopale Italiana, in vista di una «graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo». Il Vescovo mons. Rosario Gisana, dopo aver ascoltato il parere dei Vicari foranei, ha emanato alcune disposizioni che consentiranno di svolgere adeguatamente le attività Liturgiche e pastorali.

È necessario anzitutto tenere conto di queste indicazioni essenziali:

a. evitare assembramento;

b. tenere la distanza di sicurezza;

c. igienizzarsi secondo normativa;

d. indossare la mascherina.

Nella lettera il Vescovo da anche le indicazioni riguardo le norme da osservare per le Celebrazioni. Inoltre mons. Rosario Gisana, comunica che i Sacramenti per il completamento dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli sono rimandati al prossimo anno Pastorale.

Nella lettera viene anche comunicata la data per la Celebrazione della Messa Crismale alla vigilia di

Pentecoste, 30 maggio c.m., alle ore 18 nella Cattedrale.

Per quanto concerne la solennità del Corpus Domini, è stata esclusa la tradizionale processione, e, per dare maggiore opportunità di partecipazione, si è pensato di aggiungere, se è necessario, qualche messa e di non celebrare, solo per quest’anno, la messa solenne di vicariato.

Stando alle indicazioni del protocollo, le feste patronali potranno celebrarsi normalmente, senza la consueta processione.