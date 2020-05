Il Tempo della Gentilezza della Croce Rossa Italiana è anche questo

Non solo consegna di medicinali e spesa ma anche assistenza alle persone sole che hanno bisogno di compagnia di un sorriso o di una parola. Il Comitato di Enna comunica il Suo Presidente Antonino G. Insinga tra le tante attività che continuano incessantemente prosegue anche con le visite alle persone sole. Nella foto vedete i nostri Volontari Filippo Minacapilli, Dibartolo Rita e Guarema Ramos Zulimar del Carmen in forza alla Sede Territoriale CRI di Aidone, durante un servizio di assistenza alle persone sole. E’ la gioia che anima i Volontari nell’adempiere a quelle che sembrano piccole cose ma, per i nostri non più giovani cittadini, diventano gesti importanti e pieni di un enorme significato umano.

Sono soddisfatto, continua il Presidente Insinga, di tutti i Volontari del Comitato CRI di Enna che, guidati in tutte le operazioni dal Vice Presidente Mario Petralia, hanno continuato a dare assistenza alla popolazione in tutte le attività rientranti sotto il nome “Il Tempo della Gentilezza”. Questa, è un immagine che ritrae uno dei 7 Principi per cui siamo nati: UMANITA’, la stessa che non ci ha mai abbandonato in tutti questi giorni di forzata quarantena a causa della nota pandemia. Per qualsiasi cosa non abbiate dubbi contattare il numero verde CRI PER LE PERSONE 800065510 o il nostro numero diretto 0935.501999.