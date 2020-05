Fase2 – In Sicilia mascherine sempre obbligatorie? Il Presidente Musumeci dice sì

L’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci sembrerebbe aver reso obbligatorio in qualunque circostanza l’uso delle mascherine ed è lo stesso Presidente che, intervenendo questa mattina ad Omnibus a, spiegare che l’uso è obbligatorio anche all’aperto. Uniche eccezioni sarebbero i bambini sotto i 6 anni affetti da particolari patologie e chi svolge attività motoria che ha comunque l’obbligo di mantenere una distanza di almeno due metri da altre persone.

Il problema è che l’interpretazione dell’ordinanza non è del tutto chiara. Il provvedimento afferma che: “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo”. Se deve essere “comunque nella disponibilità” vuol dire che ci sono situazioni in cui può non essere indossata? Nel dubbio, per evitare le sanzioni, forse è il caso di utilizzarla sempre … in attesa della fase 3.

M