La 57^ Charter del Lions Club Di Enna

La ricorrenza della 57^ Charter del Lions Club di Enna, festeggiata sempre in pompa magna, anche per il rispetto del Club nei confronti di un suo socio fondatore, il prof.Giuseppe Grimaldi, che ha avuto l’onore di ricoprire la carica di Presidente Internazionale, causa il coronavirus, purtroppo, non ha avuto i tradizionali festeggiamenti. Pino Grimaldi ha voluto ricordare l’avvenimento con un suo messaggio che io, nella mia doppia veste di uno dei due soci fondatori ancora presenti in nel club e di cugino, ho pensato di renderlo pubblico.

Angiolo Alerci

CELEBRAZIONE CHARTER NIGHT LIONS CLUB ENNA

Passata inosservata la ricorrenza della celebrazione della 57° anniversario della fondazione del nostro Lions Club (12 Maggio 1963) mi accingo con orgoglio a ricordare quel lontano giorno nel quale ci riunimmo 20 ennesi per ricevere dal Vice Governatore unico per la Sicilia Dr.Roberto Musumeci di Agrigento la Charter di affiliazione a Lions Clubs International firmata dall’allora Presidente Internazionale Curtis Lovill.Il Dr.Borzì, presidente del Tribunale di Catania e del Lions Club etneo, sponsor nostro, ci offri una magnifica coppa d’argento ove deporre nei casi di elezione le schede e l’Immediato Past Governatore Giacalone ci porto il saluto del Governatore, Avv.Serio di Salerno, impossibilitato per una influenza ad essere con noi.Molti ospiti di Clubs vicini tra cui il Sen.Luigi Arnone Presidente del Club di Caltanissetta, mentre nella sala del Grande Albergo e Belvedere sedevano per la cena preparata dal Cav.Spampinato i soci e i tanti ospiti, come d’uso allora, in eleganti vestiti.Dei fondatori residuiamo solo Angelo Alerci, ora storico e scrittore ed io che ho girato il mondo distribuendo guidoncini giallo-verde del nostro Club che fanno bella mostra in Clubs di cinque continenti.Gli altri, e per primo Nino Liuzzo, Primario urologo che aveva stabilito per caso un rapporto con il Delegato di Zona dell’area, Cav.Magnano di S.Lio, e che ci portò l’idea di dar luogo ad un Lions Club ad Enna, sono tutti scomparsi e la loro memoria ci è cara ed indimenticabile.Sorgeva così il 12° Lions Club in Sicilia all’epoca assieme a Calabria, Basilicata e Campania costituenti il Distretto 108 Y del Multidistretto 108 ITYALY dell’Area Continentale Europa ove ci avevano preceduto nell’ordine: Svezia, Svizzera, Francia, Norvegia, UK, Danimarca e Finlandia.

Abbiamo avuto l’onore di essere stati visitati da sette Presidenti Internazionali (record italiano!), dando al Distretto tre Governatori(Grimaldi, Arengi, Pellegrino) ed al mondo Lions un Direttore Internazionale, poi l’unico Presidente Internazionale, nel 1994-95.Abbiamo avuto vari Vice Governatori, Delegati di Zona, Tesorieri Distrettuali e poi ben 50 Presidenti (qualcuno ha servito più volte nel tempo) che

hanno reso credibile, fattivo ed apprezzato il Club.Per la prima volta non celebriamo alla grande; ma non possiamo lasciare non ricordato il momento in cui apparimmo sulla scena internazionale lavorando per promuovere il benessere fisico sociale e morale della nostra Città. Ci rifaremo nel tempo!Grazie a tutti Voi per essere Lions.

Pino Grimaldi

Nella foto (da sinistra) Angiolo Alerci e Pino Grimaldi