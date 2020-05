Gioco d’azzardo il futuro sui social casinò games

Il modo del gioco d’azzardo online sta cambiando ancora, dopo il decreto che vieta la pubblicità indiretta e in modo promozionale dei casinò online, sia per quanto riguarda la tv, i giornali, internet e altro ancora. Il decreto Di Maio ha dato una grande spallata a questo settore cresciuto in modo esponenziale in questi anni da quando è stato regolarizzato e controllato da ADM.

Di certo questo nuovo divieto darà nuova linfa al gioco illegale, ritornando a oltre 10 anni fa, oltre che creare ulteriori disoccupati. Ora la preoccupazione del gioco responsabile farà ritorno alle sale da gioco, molto meno convenienti di un qualsiasi casinò online e forse anche a un gioco meno cristallino. Di certo il tutto fa comodo al governo per attirare l’attenzione degli elettori.

Parliamo del nuovo modo di giocare con l’aiuto dei social casinò games

Questi giochi social non sono d’azzardo e quindi non è possibile puntare denaro reale, questa è la fondamentale differenza rispetto ai classici casinò online, dove l’essenza è giocare con l’obiettivo di vincere soldi veri.

I giochi social sono assolutamente gratuiti e raggiungibili anche tramite Facebook e in generale tramite social network. Questi siti non necessitano di licenze, concessioni e permessi da parte dello stato, per il semplice motivo che si gioca solo per divertimento, come un classico gioco di abilità, per fare un noto esempio, sul portale Slot-mania.it, è possibile provare alcuni social casinò games in modo gratuito e senza effettuare registrazioni.

Perché scegliere un gioco social free rispetto al gioco d’azzardo

Giocare a soldi veri offre tanta adrenalina, lo scopo principale è divertirsi ma con la possibilità di vincere denaro, l’essenza storica del gioco d’azzardo già nei tempi antichi. Il gioco d’azzardo online ha raggiunto traguardi esponenziale in questo decennio, in modo particolare da quando è diventato legale, combattendo in modo continuo il gioco illegale.

I pareri sono contrastanti, chi dice che è pericoloso, specialmente per chi non è responsabile delle proprie azioni, altri che non condividono. Per ovviare a questo nascono i social casinò games, dove il giocatore può scegliere all’interno di un’offerta di gioco: roulette, slot machine, blackjack, baccarat e altro.

Il giocatore non rischia nulla, perché non deve puntare denaro. Qualcuno potrebbe dire ‘che ci gioco a fare?’, beh è semplice, il gioco è una sfida e questa tipologia offre proprio questo, come un classico gioco della playstation. Inoltre, il giocatore può sfidare sé stesso e raggiungere dei livelli di gioco elevati, oppure sfidare gli amici su Facebook e diventare un vero campione.

Pro e contro

Il gioco d’azzardo ha i suoi rischi, ma di certo offre un’esperienza di gioco esaltante. mentre il gioco sui social casinò games offre la possibilità di vivere dei momenti divertenti senza nessun patema d’animo.

Ma c’è un ma. Un social casinò games, solitamente offre un bonus di benvenuto iniziale, ovvero dei crediti virtuali per giocare, alla fine di questi crediti il gioco termina. Quindi per andare avanti, per salire di livello, per attivare opzioni speciali di gioco e altro ancora è necessario acquistare dei crediti, come in classici giochi free di una qualsiasi app. Essendo un prodotto diverso significa anche che possiede un target differente di giocatori. I casinò social sono molto popolari tra le