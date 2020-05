Intimo per donne curvy: quando anche la sensualità vuole la sua parte

Tutte le donne amano sentirsi valorizzate e belle, l’intimo è il mezzo più potente, in base ad esso cambia la percezione con cui le donne percepiscono le proprie forme. Un intimo giusto può dire veramente molto sulla personalità di una donna, non si tratta solo di sentirsi belle. Anche le donne curvy amano esaltare le proprie curve indossando capi intimi sexy e comodi. La lingerie è progettata per lusingare la figura femminile può essere un body unico pezzo, o set, mette in evidenza la femminilità unica di una donna e la fa sentire a suo agio e bella. Sia che sia indossato per un partner o semplicemente per se stessi, il capo di lingerie perfetto ha la capacità di aumentare istantaneamente la fiducia di qualsiasi donna. Dai reggiseni e babydoll ai corsetti e canottiere, il mondo della lingerie è uno scrigno di capi per donne di tutte le forme e dimensioni. Tra i capi d’abbigliamento intimi di una donna, sono presenti molti indumenti, come: corsetti, slip, reggiseni, babydoll e molto altro.

Il corsetto

Nel corso della storia, lo scopo e il simbolismo del corsetto sono cambiati più volte. Un tempo visto come oggetto patriarcale di potere e come capo di vestiario restrittivo, negli ultimi tempi questo equilibrio di potere è tornato alle donne. Comandante e seducente, un corsetto si siede sotto il petto di una donna e si estende fino ai fianchi. Le forme tradizionali, destinate a modellare la figura e a ottenere una silhouette a clessidra, sono caratterizzate da un’incollatura lungo le cuciture e da lacci sulla schiena. Tuttavia, questi lacci possono anche apparire sul davanti o sui lati per un look fresco e moderno. Il mondo dei corsetti di è ampliato e sono disponibili anche corsetti curvy per far sentire seducenti tutte le donne.

Il reggiseno

Il reggiseno classico è comunemente noto, è stato un capo di biancheria intima di base per le donne fin dal 1907, anno in cui è stato nominato per la prima volta. Anche se esisteva già da molto prima di questa data, è stato durante questo periodo che è entrato a far parte del discorso moderno e della vita delle donne. Con una gamma di stili, tagli, colori e forme disponibili, il reggiseno è un pezzo che può essere indossato da tutte le donne. Gli stili includono senza spalline, bralette, balconcino, push-up, fascia, sport e molti altri. Per le donne più piccole, le bralette sono un’opzione bella e delicata, mentre un push-up creerà l’aspetto di un busto più pieno. D’altra parte, per le donne con un seno più grande o per le donne curvy, un reggiseno imbottito e di sostegno garantirà il massimo comfort, pur rimanendo sempre bello.

Gli slip

Gli slip concedono alla donna libera scelta, in quanto sono realizzati in una grande varietà di materiali, possono essere in pizzo, in seta o in cotone, ogni tipologia di slip è sensuale. Pensiamo, ad esempio, al noto brand Yamamay che ha creato una collezione denominata per l’appunto Yamamay curvy, composto da , brasiliane e qualsiasi tipo di slip per le taglie comode con il solo obiettivo di far sentire ogni donna a proprio agio valorizzando il suo corpo. non dimentichiamo che

La l’intimo è pur sempre uno strumento di seduzione. Indossare una lingerie sensuale e allo stesso tempo originale è facile, basta non obbligarsi a scegliere il solito intimo solo perché si ha qualche chilo di più.