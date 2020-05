Al via da oggi il progetto di didattica a distanza per i bimbi dell’asilo nido comunale “Madre Teresa di Calcutta, ideato con l’obiettivo di non perdere il contatto con gli insegnanti e l’autonomia personale.

L’iniziativa, su impulso dell’amministrazione comunale, prevede l’impiego degli insegnanti che ogni giorno, in modalità di lavoro agile, saranno in contatto con i bimbi e le loro famiglie, proponendo attività ludico-ricreative a distanza, rivolte anche ai genitori, attraverso l’autoproduzione di audio e video, laboratori creativi, letture e canzoncine cantate durante i momenti delle giornate trascorse insieme al nido.

“Nonostante questo lungo periodo di lontananza forzata e di sospensione delle attività didattiche – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri – , riteniamo indispensabile mantenere vivi i rapporti educativi tra operatori, famiglie e bambini. Seppure in modalità telematica, abbiamo pertanto deciso di attivare una serie di attività, volte non solo a non disperdere la dimensione comunitaria che i bambini hanno sviluppato con compagni ed insegnanti, ma anche a rassicurarli ed a trasmettere loro un messaggio di serenità e vicinanza in una fase delicata della loro crescita. In tal modo, contiamo di non far perdere loro il contatto con gli insegnanti e le conoscenze e l’autonomia personale acquisite”.

