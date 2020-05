BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI UNIVERSITARI FUORI REGIONE PER L’A.A 2019/2020 a seguito di emergenza COVID-19

SCADENZA: 15 MAGGIO 2020 h 14

Il bando è finalizzato alla concessione di contributi economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali od estere per l’A.A. 2019/2020, da erogare in relazione della situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19

Destinatari

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020 a:

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale;

d) corsi di dottorato di ricerca purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione purché non retribuiti.

2. siano in possesso dei requisiti economici, ossia di un ISEE non superiore a € 23.508,78

3. abbiano ii seguenti requisiti di domicilio:

a) Categoria 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020, data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione;

b) Categoria 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente bando. Tale requisito sarà verificato attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i nominativi dei flussi in ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione Civile. Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare).

4. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione;

b) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre- riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

Per partecipare al concorso, i richiedenti dovranno eseguire la seguente procedura:

1. Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel territorio nazionale:

accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali:

ERSU di Palermo | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersupalermo.it Viale delle Scienze, ed. 1 – 90128 Palermo Tel. 091.6541111 email protocollo@ersupalermo.it pec protocollo@pec.ersupalermo.it

Ufficio Concorsi e Benefici Viale delle Scienze ed. 1, piano ammezzato – 90128 Palermo Tel. 091.6545940 email borse@ersupalermo.it Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico Viale delle Scienze ed. 1, piano ammezzato – 90128 Palermo Tel.091.6546050/6056/2104/9003 email urp@ersupalermo.it Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

STEP PER PRESENTARE LA DOMANDA

– Compilare online la richiesta di partecipazione al beneficio a partire dalle ore 9:00 del 30/04/2020 ed entro le ore 14:00 del 15/05/2020;

– Stampare e firmare la richiesta di partecipazione al beneficio (autocertificazione);

– Scannerizzare in un unico file pdf e della dimensione massima di 2 MB, l’autocertificazione firmata, la copia del documento d’identità e la documentazione aggiuntiva prevista dal bando (es. certificazione che attesti invalidità, ecc…);

Caricare (upload) il suddetto file entro le ore 15:00 del 16/05/2020.