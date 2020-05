Solidarietà e cultura: i componimenti poetici di Mario Antonio Pagaria declamati da Alessandro Quasimodo

Lo scrittore e giornalista pubblicista Mario Antonio Pagaria è stato selezionato dalla Casa Editrice Aletti affinchè sette suoi componimenti poetici, già premiati in diversi concorsi letterari, siano declamati dal Maestro Alessandro Quasimodo, figlio del celebre Salvatore Quasimodo e della poetessa e ballerina Maria Cusani. “Confermiamo il Suo inserimento nell’innovativo progetto “Alessandro Quasimodo Legge gli Autori Contemporanei” che prevede l’interpretazione da parte del Maestro dei Suoi versi, con la realizzazione anche di video poesie.

Nelle prossime settimane, verso fine luglio, andremo in sala di incisione per registrare – se l’emergenza sanitaria lo permetterà, proveremo anche ad anticipare – e per fine novembre contiamo di produrre i video che potrà utilizzare anche come strenna di Natale”. La declamazione avverrà attraverso la diffusione di cd video che saranno messi in vendita al prezzo di 20 euro. “Invito tutti coloro i quali sono appassionati di poesia ad acquistare il cd, che sarà in vendita presso le edicole e librerie, ricordando che il ricavato verrà da me interamente devoluto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per l’acquisto di materiale opportuno per la terapia del Covid 19. Capisco – aggiunge l’autore – che il prezzo sembrerà alto, ma assicuro che io non ci guadagno assolutamente nulla e abbiamo fissato questa cifra, perché si possa raggiungere una cospicua somma da destinare all’Ospedale di Enna, quindi invito tutti a fare uno sforzo e ad acquistarli”. Va ricordato che Alessandro Quasimodo, oltre ad essere figlio d’arte, è attore, regista e poeta.

