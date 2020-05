Piazza Armerina – Il comune rettifica: posteggi a pagamento attivi dal 18 maggio

L’ordinanza sindacale 28/2020 ha reintrodotto il servizio di sosta a pagamento delle strisce blu, che sarà di nuovo attiva dal 18 maggio, e non dall’8 come indicato per errore materiale nell’ordinanza e stiamo provvedendo a modificare. La misura è purtroppo necessitata nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità con la riapertura, sempre con le dovute precauzioni, delle attività commerciali. Chiaramente la ditta che gestisce il servizio, la SIS, ha alle proprie dipendenze personale che, senza la ripresa del servizio, dovrebbe essere messo in mobilità ed è nostro dovere tutelare i posti di lavoro.

Per domani ho convocato una riunione con la SIS per discutere le strategie future e recuperare gli abbinamenti già pagati è sospeso nei giorni scorsi.

