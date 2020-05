Piazza Armerina – Una pecora in città… buone notizie in arrivo?

Effetti della pandemia. Una pecora è stata avvistata pochi minuti fa in via gen. Ciancio all’altezza di un bar, proprio difronte l’ex cinema Excelsior. Sono tante le immagini che in questi giorni abbiamo visto in televisione che mostravano animali più o meno selvatici che si appropriavano degli spazi di solito frequentati dagli umani. La pecora in questione sembra attratta dalla vetrina del negozio di abbigliamento. La sua presenza vorrà dire che abbiamo raggiunto la famosa immunità di gregge?

