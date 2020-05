Piazza Armerina – Da venerdì ritorna il servizio a pagamento per il posteggio delle auto sulle strisce blu

Barlumi di normalità. Da venerdì ritorna nuovamente il servizio a pagamento per il posteggio negli stalli evidenziati da strisce blu. Anche questo è un ritorno alla normalità che è conseguente all’aumento del traffico in città, effetto dell’applicazione del decreto Fase2. La diminuzione di circolazione di auto e la particolarità del momento aveva suggerito la sospensione del pagamento per i posteggi in aree regolamentate. Il ridotto traffico automobilistico ha comunque contribuito alla riduzione dell’inquinamento atmosferico in tutto il pianeta e questo dato dovrebbe farci riflettere sulla necessità di utilizzare l’auto in maniera più parsimoniosa a favore di una maggiore rispetto della natura che, come abbiamo visto, sa prendersi le sue rivincite.

