Un libro su Angiolo Alerci che da anni collabora con StartNews curando la rubrica Spunti e Appunti

Angiolo Alerci ha iniziato la sua attività di opinionista proprio con la nostra testata giornalistica, pubblicando la sua prima nota il 20 agosto 2011 “ La soppressione delle province” e l’ultima in ordine di tempo il 2 maggio 2020 “ Un referendum costituzionale per l’abolizione delle regioni” inserite nella nostra rubrica “ Spunti e appunti di Angiolo Alerci”. Questa sua nuova attività gli ha consentito la pubblicazione di ben cinque volumi di “Cronaca e riflessioni sulla politica Italiana” oltre al il libro “Il Lions International compie cento anni. Contributi e considerazioni di un charter member dopo cinquantaquattro anni di appartenenza” e al libro “ Giuseppe Panvini Vulturo Ingegnere capo del Comune do Enna”.

Il Libro appena pubblicato dal curatore della rubrica “Spunti e Appunti” ha per titolo Angiolo Alerci un uomo del 900, un intellettuale di oggi”. L’introduzione è curata dal Prof . Andrea Piraino.