La Corte dei Conti chiede spiegazioni all’amministrazione Cammarata su ritardi amministrativi

Lo stesso sindaco l’ha definita una comunicazione dai toni molto duri e in effetti la deliberazione N.48 della Corte dei Conti non è certo morbida nei confronti dell’amministrazione Cammarata accusata di aver ritardato l’approvazione del bilancio comunale di previsione 2018-2020. Il documento ricostruisce l’intera cronostoria di quanto accaduto e dà 60 giorni di tempo al comune per elaborare e fare pervenire all’organo di controllo amministrativo delle controdeduzioni.

Occasione ghiotta per l’opposizione. Il consigliere Alberghina scrive sulla sua pagina Facebook, commentando l’arrivo del documento: “La giustizia è lenta, ma inesorabile! Ciò dimostra la assoluta incompetenza di questo Sindaco che ha portato allo sfascio una città! Subito dimissioni!”.

Dall’altra parte risponde, sempre via Facebook, il sindaco che spiega come la Corte dei Conti fotografi una situazione vecchia di un anno e che nei prossimi giorni sarà facile dimostrare che non vi è stato alcun danno erariale anche perchè, afferma Nino Cammarata, dimostreremo di aver effettuato nel frattempo una importante revisione della spesa con importanti risparmi per l’ente.

Nicola Lo Iacono