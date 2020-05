Relazione della Corte dei Conti – Il vicesindaco Vagone e l’assessore Cugini: “nulla a che vedere con quelle inviate alla passata amministrazione”

COMUNICATO STAMPA

Ad ottobre scorso il Sindaco ed il ragioniere capo sono stati sentiti in audizione dalla Corte dei Conti a Palermo e solo oggi è arrivata la relazione di riscontro della Corte. Ovviamente si tratta di una relazione ferma a quanto saputo e accaduto ad ottobre scorso e non a caso sono dati 60 giorni al Comune per fornire controdeduzioni, cosa che faremo nell’immediato e ben prima della scadenza del termine.

Ricorderemo alla Corte che questa Amministrazione non ha trovato già approvato il bilancio 2018 da chi ci ha preceduto, parleremo del riaccertamento del rendiconto 2017, dei tempi presi dal collegio dei revisori per esprimere ogni volta il loro parere. A proposito del rendiconto 2017, e dei maggiori debiti che hanno portato al dissesto del Comune (scelta obbligata, secondo i revisori, per risanare l’Ente) fa sorridere che oggi qualcuno si culli su questa relazione dimenticando di essere imputato (come componente di Giunta o consigliere comunale) a Enna per falso sui bilanci del Comune.

La relazione arrivata oggi non è un atto solo interlocutorio (tenendo conto che l’adunanza dove svolgersi a maggio e mancano alla conoscenza della Corte dati fondamentali che forniremo al più presto) ed il Comune risponderà spiegando ampiamente tutti i passaggi fatti, cosa ben diversa dalle relazioni del 2018 e del 2019 (che facevano riferimento agli anni 2015 e 2016), a firma del medesimo magistrato della Corte dei Conti, che certificavano, alla fine del giudizio e dopo aver acquisito tutti gli atti, le gravissime criticità ed opacità (ben 10) che hanno condotto al disastro dei conti comunali.

Questa amministrazione comunale, a differenza di chi ci ha preceduto (incluso chi rimane incollato alla poltrona da consigliere nonostante il processo penale in corso, non mostrando un minimo di dignità politica) ha messo ordine nei conti e tentato di evitare il dissesto (merito che la Corte stessa riconosce espressamente all’Amministrazione Cammarata, non certo a quelle precedenti) approvando il piano di riequilibrio, mentre questa opposizione scappava dall’aula.

Andiamo avanti con il risanamento dei conti, tenendo conto che con questa amministrazione comunale le spese per la prima volta sono diminuite e quindi non esiste danno erariale. Andiamo avanti senza curarci delle chiacchiere da bar di chi è abituato a fare della menzogna il proprio credo.

ViceSindaco Dott.ssa Giovanna Flavia Vagone

Assessore Avv. Alessio Cugini