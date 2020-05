Meteo: tempo soleggiato ma fresco per questo fine settimana

Sul Mediterraneo centro-occidentale, avremo un graduale aumento della pressione atmosferica a causa dell’avanzata, da ovest, dell’anticiclone delle Azzorre, ma che via via si avvarrà di un maggior contributo africano, andando a costituire un vero e proprio promontorio anticiclonico, con asse lungo il Mediterraneo occidentale e la penisola Iberica interessando inizialmente in maniera marginale anche l’Italia. La Sicilia quindi sarà quindi interessata da un flusso di correnti relativamente più fresche, in discesa dalle regioni settentrionali europee, con target l’Europa orientale, mantenendo temperature tutto sommato in linea con le medie stagionali.

OGGI

Cielo prevalentemente soleggiato con una temperatura massima di 23°C, mentre la minima sarà registrata di 11°C

DOMENICA 3 MAGGIO

Sarà una giornata soleggiata con una temperatura massima di 23°C, mentre la minima sarà registrata di 10°C

A cura di

David Cartarrasa

