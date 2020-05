Finanziaria regionale: L’On. Lantieri interviene a favore dell’area commerciale di Dittaino. “Via vincoli catastali”

Pubblico qui il mio intervento di oggi in Aula per denunciare la grave situazione che investe l’area commerciale di Dittaino. Ho chiesto che vengano sbloccati i vincoli catastali in quanto da più di un anno questo blocco rende impossibile l’utilizzo delle aree su cui impiantare nuove aziende o espandere quelle già esistenti, garantendo così una grande possibilità per la Sicilia in termini di nuovi posti di lavoro. Ho chiesto che si agisca in tempi brevissimi in considerazione del fatto che gli investimenti degli imprenditori potrebbero , in caso contrario, prendere una diversa destinazione con conseguente grave danno economico per l’intera regione.

