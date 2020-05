L’on. Luisa Lantieri tra i firmatari di un emendamento alla finanziaria per un riconoscimento economico ulteriore a tutti gli operatori sanitari

“In questi mesi duri e difficili da più parti sono giunti i ringraziamenti sinceri degli italiani e dei siciliani a tutti gli operatori sanitari, eroi silenziosi che, con professionalità e coraggio, sono in prima linea nell’emergenza Coronavirus. E’ stato votato ieri in Aula un emendamento, trasmesso con voto unanime dalla Commissione sanità, che ho il piacere di aver firmato e supportato grazie al quale sarà conferito un riconoscimento economico ulteriore a tutti gli operatori sanitari di ruolo a tempo indeterminato e determinato assegnati ai reparti COVID di emergenza urgenza SEUS7118, auto soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre in prima linea nell’emergenza COVID-19 della regione Sicilia. E’ un riconoscimento concreto a coloro che hanno messo la loro preziosa attività al servizio di tutti noi.” A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri

