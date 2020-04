Piazza2puntozero chiede la riconferma di Ettore Messina all’assessorato al turismo

COMUNICATO STAMPA

A seguito della richiesta da parte dei consiglieri di maggioranza di una verifica politica ed al conseguente atto di azzeramento della Giunta da parte del Sindaco;

Il gruppo politico di Piazza 2 punto zero, rinnovando la fiducia all’azione fin qui svolta dalla amministrazione Cammarata per gli importanti risultati raggiunti anche nel settore del turismo, grazie all’impegno e alla passione profusa dell’assessore Messina che ci rappresenta, ritiene che, oggi più che mai, in una triste situazione economica finanziaria dell’Ente e nella ancor più triste situazione dell’intero comparto del turismo e del commercio, dovuta all’attuale emergenza sanitaria, sempre più bisognerà puntare sul rilancio economico del settore turistico.

L’assessore Messina ha dimostrato di essere all’altezza del compito e delle deleghe affidategli, rappresentando l’intero comparto all’interno della giunta comunale e facendosi portavoce delle esigenze delle diverse categorie ad essa collegate. Per queste ragioni chiediamo ufficialmente al Sindaco Nino Cammarata di voler continuare nella ottima azione di Governo fin qui svolta, confermando Ettore Messina quale assessore con le deleghe al turismo e spettacolo, cultura e commercio. In rappresentanza del gruppo Piazza 2 punto zero.