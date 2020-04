Eccellenze piazzesi: Benedetto Lavuri, in arte BETTO, un talento musicale che canta l’attualità.

Piazza Armerina è un paese ricco di talenti e spesso su queste pagine ci siamo occupati di chi, tentando di sfruttare le proprie capacità, affronta l’impervia strada della carriera artistica. Oggi vi parliamo di un artista che ha già avuto la possibilità di confrontarsi con la realtà musicale italiana ad alti livelli ed ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto tenuto conto dei suoi 27 anni . Si tratta di Benedetto Lavuri, in arte Betto, che lo scorso anno ha partecipato con ottimi risultati al Tour Music Fest, il primo talent non televisivo presieduto la cui giuria finale è presieduta dal 2007 da Mogol. Alle audizioni Betto porta “Ti Dedico il Silenzio” di Ultimo, passando alla semifinale con quasi il massimo dei voti. Nell’Ottobre 2019, alla semifinale della manifestazione si presenta con “Parete verticale”, di cui è autore di testi e musica. Il brano viene apprezzato dagli esperti della Sony che gli attribuiscono un punteggio di 38/40, un risultato che conferma il talento dell’artista pur non consentendogli di proseguire la gara. Il suo stile, pop moderno, si avvicina molto a quello di Ultimo e nelle sue esibizioni il cantante piazzese dimostra di avere una voce ben strutturata e un’ottima capacità interpretativa.

Ci occupiamo di Betto perchè in questi giorni ha presentato due brani, un inedito ed una cover, essenzialmente legati alla cronaca. Il primo è un brano cantautorale che parla della pandemia da covid-19, della dura esperienza collettiva, della speranza ma anche della dura lezione che madre natura ci ha voluto imporre. Il secondo è una fantastica cover di Bella Ciao, che Betto ha interpretato su richiesta di un talent televisivo. La volta buona per fare il salto nell’Olimpo della musica italiana? Te lo auguriamo Betto, nel frattempo ascoltiamo i tuoi brani e ti promettiamo che continueremo a seguirti sulle tue pagine social, Youtube e Facebook, invitando nel frattempo tutti gli amici che ci leggono a iscriversi al canale e cliccare su “mi piace”