Lavoratori forestali e covid-19: prevenzione e sicurezza. I sindacati incontrano il dirigente regionale Mario Candore

Oggi si è tenuta la riunione in videoconferenza, tra le organizzazioni sindacali CODIRES – SIFUS – SNAF – SINALP – MAB SICILIA e il Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Rurale dott. Mario Candore che ci ha comunicato e trasmesso le procedure per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori forestali in ordine all’emergenza sanitaria da COVID- 19 per il contenimento della sua diffusione. Abbiamo discusso come affrontare le visite mediche preassuntive dei lavoratori evitando gli assembramenti durante le procedure sanitarie.

Il dott. Candore ha fatto presente, che l’impegno dell’amministrazione regionale è fare partire i lavoratori indicativamente verso la seconda decade del mese di maggio. Nella fattispecie le organizzazioni sindacali hanno invitato lo stesso a cercare di predisporre l’avviamento a lavoro di tutti i lavoratori a tempo determinato 151stai 101sti e 78sti al fine di dare risposte a tutti gli interessati lavoratori e alle esigenze del territorio visto che questa stagione estiva sarà con temperature elevate e di siccità.

Inoltre, ci hanno prospettato che i lavoratori faranno due turni di lavoro ( antimeridiana e pomeridiana ) senza usufruire della pausa pranzo, per evitare assembramenti di lavoratori. Tali procedure verranno organizzate nelle contrattazioni decentrate con le organizzazioni sindacali che hanno proposto all’amministrazione regionale di concedere un acconto economico prima del mese lavorato, per fronteggiare le esigenze oggettive dei lavoratori in un periodo particolare di questa pandemia che non vuole arrestarsi. Inoltre, abbiamo chiesto che ai capisquadra forestali deve essere conferita la qualifica tenendo conto della professionalità, la capacità di gestione del cantiere, e soprattutto l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore nell’ambito della stessa mansione.